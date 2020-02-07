Санкт-Петербург, , 09:40 — REGNUM Петербургские спасатели продолжат поиски утонувшей школьницы, которая вместе с другом накануне вечером вышла на тонкий лёд Лахтинского разлива в Приморском районе и вместе с ним провалилась в воду.

Напомним, трагедия произошла в четверг вечером, два подростка — учащиеся седьмого класса — пошли на озеро напротив дома 76 по Шуваловскому проспекту. Ребят не смутило, что из-за неустойчивых погодных условий лёд не успел схватиться. Как только они ступили на него, провалились в воду.

На помощь школьникам пришел очевидец, который вызвал спасателей, тем удалось извлечь из воды мальчика, он был госпитализирован с переохлаждением в больницу. То, что вместе с ним была девочка, стало известно не сразу, спасти ее не удалось.

«Тело не нашли. В 11:00 продолжим работы по его поиску», — отметили сообщили утром 7 февраля в пресс-службе ГУ МЧС России по Санкт-Петербургу.

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