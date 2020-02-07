Киев, , 09:41 — REGNUM У гражданина Украины в киевском аэропорту «Борисполь» изъяли запчасти к самолёту Ан-2, сообщила пресс-служба Гостаможни.

По данным ведомства, мужчина вёз запчасти в Судан транзитом через Объединённые Арабские Эмираты. Приборы находятся в рабочем состоянии.

Гражданин не предупреждал контроль о том, что везёт детали к самолёту, поэтому они были изъяты. Составлен соответствующий протокол.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее на польско-украинской границе сотрудники польской налогово-таможенной администрации у гражданина Украины обнаружили коллекцию редких монет, спрятанную в ноутбуке.

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