Сочи, Краснодарский край, 7 февраля 2020, 09:36 — REGNUM Дорогу размыло ливнями в селе Пластунка Барановского сельского округа Хостинского района города Сочи. Об этом сообщил 7 февраля телеграм-канал «Любимый Сочи».
«Заблокированными осталось 200 домов, без воды и отопления. Местные жители сообщают о бездействии властей», — говорится в сообщении.
Как ранее сообщало ИА REGNUM, 3 февраля из-за сильных дождей в Горчем Ключе и Туапсинском районе вышедшие из берегов реки подтопили десятки дворов, в отдельных случаях вода заходила в дома. Между тем, на Кубань приходит ещё и похолодание — если 6 февраля в среднем температура составила +17 градусов, то 7 февраля в Краснодаре уже около двух-четырёх градусов тепла, при мокром снеге и дожде.