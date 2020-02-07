Владивосток, , 09:28 — REGNUM Жителю Владивостока Виктору Королёву, арестованному по делу о госизмене в декабре 2019 года, Лефортовский суд Москвы продлил срок ареста до 10 апреля. Обвиняемый свою вину не признаёт.

Читайте также: Московский суд арестовал гражданина РФ за госизмену

По словам адвоката Артура Катанского, его подзащитный 15 лет выполнял государственные задания по изобличению иностранных разведчиков в России и на территории других государств.

«Речь идёт об интересах именно наших спецслужб», — сказал РБК защитник Артур Катанский.

При этом адвокат не раскрывает данные в каком ведомстве и на какой должности работал Королёв. Наказание по инкриминируемой статье предусматривает лишение свободы от 12 до 20 лет.

Как сообщало ИА REGNUM, 69-летний Виктор Королёв арестован по обвинению в госизмене.