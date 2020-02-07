Багдад, , 09:23 — REGNUM Боевики «Исламского государства» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) убили двух мирных жителей во время нападения на деревню в иракской провинции Дияла, об этом 7 февраля сообщает Kurdistan24.

В последние месяцы в указанной провинции, а конкретно в районе Ханакин, являющемся объектом спора между Иракским Курдистаном и центральным правительством страны, участились нападения террористов.

Напомним, власти Ирака еще в декабре 2018 года заявили о полной победе надо ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ), тем не менее террористы продолжают совершать свои нападения на мирных граждан и правительственные войска.

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