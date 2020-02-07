Барнаул, , 09:16 — REGNUM В складском помещении Барнаульского магистрального сортировочного центра ФГУП «Почта России» площадью 933 кв. м. обнаружен карантинный объект — многоядная муха-горбатка (Megaselia scalaris (Loew)). Как сообщает Управление Россельхознадзора по Алтайскому краю и Республике Алтай, пока выясняются возможные пути проникновения насекомого на территорию Алтайского края, Управлению Федеральной почтовой связи Алтайского края — филиалу ФГУП «Почта России» выдано предписание об осуществлении карантинных фитосанитарных мер, обязывающее провести карантинное фитосанитарное обеззараживание помещений, где выявлен опасный вредитель.

После осуществления всех работ специалисты проведут повторное карантинное фитосанитарное обследование почтовых складов.

Как сообщается на официальном сайте Россельхознадзора, многоядная муха-горбатка внесена в Единый перечень карантинных объектов Евразийского экономического союза, утвержденный Решением Совета Евразийской экономической комиссии от 30.11.2016 № 158. У людей её личинки могут вызывать паразитарные болезни, обусловленные проникновением личинок мух в тело человека, так как для питания и размножения эти мухи используют многие доступные пищевые продукты.

Особенно опасно проникновение в кишечник личинок третьего возраста. Кроме того, муха-горбатка способна стать переносчиком холеры.