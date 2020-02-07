Хайнань, Китай, , 09:18 — REGNUM Опустевший курортный Хайнань для скорейшей победы над опасным коронавирусом готов на любые, пусть даже самые жёсткие, меры, вплоть до «военного положения». Об этом написал официальный русскоязычный туристический портал Хайнаня Хайнань Лайф.

Хайнань Лайф «Наступает решающий момент в битве с коронавирусом. И так как, по прогнозу академика Чжун Наньшаня, мы находимся на грани наступления пика эпидемии, нас ожидают вполне «военные» или даже «драконовские» меры. Без мер военного положения не обойтись! Это меры, ограничивающие наши личные свободы. Сегодня мы получаем сообщения с юга и севера Китая — городов Санья и Харбина о том, что помимо карантина городов, предпринимается закрытие отдельных кондоминиумов. Выход с территории разрешается только 1 раз в день и только 1 члену семьи. На входе и выходе необходимо быть в маске и измерять температуру. Выезд и въезд в города будет осуществляться с обязательной проверкой всех лиц, находящихся в данном транспортном средстве. Всех, не прошедших проверку, отправят на карантин. Вам кажется чрезмерным? Но на войне как на войне! Это — война против вражеского вируса. Сжимаем зубы! Прорвёмся!».

Как сообщало ИА REGNUM, курортная островная провинция Хайнань закрыта на карантин в связи с эпидемией коронавируса. В самый пик «высокого сезона» на острове пусто — пусты пляжи, отели, рестораны, закрыты бассейны. Город дезинфицируют несколько раз в день — улицы, дома, подъезды. На Хайнане острый дефицит масок. Провинция готова их купить, но маски стали по-настоящему «золотым» товаром не только в Китае, но и в других странах, в том числе и в России.