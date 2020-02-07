Владикавказ, , 09:11 — REGNUM Движение по Военно-Грузинской дороге закрыто утром 7 февраля. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Северной Осетии.

«Военно-Грузинская дорога закрыта с 08:00 мск для всех видов транспорта», — говорится в сообщении спасателей.

За несколько часов до этого движение по автотрассе закрыли для грузового транспорта. Решение было принято из-за ухудшения погоды и невозможности обеспечить безопасный проезд.

Стоит отметить, что 5 февраля было возобновлено движение на Транскавказской автомагистрали. Однако в МЧС сообщали, что ее снова могут закрыть из-за снегопада.