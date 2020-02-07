Самара, , 09:03 — REGNUM Мужчина погиб во время пожара в салоне троллейбуса в Самаре. Об этом 7 февраля сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Самарской области.

По сообщению пресс-службы ведомства, возгорание обшивки салона троллейбуса произошло утром 6 февраля в троллейбусномдепо по ул. Чкалова, 91.

По тревоге на место происшествия выехали 12 огнеборцев на двух единицах техники. Площадь пожара составила шесть кв метров. Сообщается, что пожар был ликвидирован до прибытия пожарных.

Отмечается, что при пожаре погиб мужчина 1974 года рождения. В настоящее время сотрудники оперативной службы устанавливают причины его гибели, а также обстоятельства произошедшего.

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