Хабаровск, , 09:00 — REGNUM Масочный режим вводят в Хабаровском крае для борьбы с распространением вирусов, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в администрации столицы региона.

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Носить маски будут обязаны работники транспорта, торговых центров, банков, учителя, воспитатели, медики, а также все те, кто ежедневно имеет контакт с большим количеством людей.

В регионе вводятся ограничения на проведение массовых мероприятий.

В портах Хабаровского края масочный режим введён уже несколько дней назад. Власти подчеркивают, что это вынужденная мера, направленная на борьбу с гриппом, ОРВИ, а также с угрозой коронавируса.

По данным администрации Хабаровска, на складах сейчас имеется запас масок в количестве 40 тыс. штук, ещё 50 тыс. ожидают в ближайшие дни.

Как сообщало ИА REGNUM, «масочные» русско-китайские чаты стали местом самой бойкой торговли. Спекулянты скупают маски и перепродают в несколько раз дороже в Китае, который испытывает дефицит защитных средств.