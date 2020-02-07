Владивосток, , 08:57 — REGNUM Вице-президент РАН, председатель ДВО РАН, академик Валентин Сергиенко не исключает, что пандемия коронавируса, которая буквально насмерть косит именно китайцев, имеет все признаки биологического оружия.

Читайте также: Коронавирус: реалии и провокации — все новости

По словам академика, новый вирус вероятно нацелен на уничтожение определенного генотипа человеческой расы. Доказательством служит тот факт, что от коронавируса пока погибают только китайцы, есть смертельный случай в Канаде, но опять же жертва — китаец, заявил учёный в интервью «Вести: Приморье».

«Я не сторонник теории заговора, но меня как-то смущает, что в основной массе болеют китайцы. Не секрет, что американцы по всему миру размещают биологические лаборатории — на Украине, в Грузии, в Прибалтике, в Польше — это далеко не случайно. Если даже это не вопрос сегодняшнего дня, то вопрос будущего — абсолютно реально. Можно найти некие принципы, когда вирусы будут действовать на определенный генотип. Он будет активен для определенного генотипа, а для другого он будет совершенно безопасен. Такое не исключается абсолютно», — заявил Валентин Сергиенко.

Как сообщало ИА REGNUM, по сообщению здравоохранения Китая, от коронавируса 2019-nCoV погибли уже 636 человек. Общее число заразившихся по всему миру превысило 31,1 тыс. человек, из них 962 находятся в тяжелом состоянии. По данным властей, 1541 человека удалось вылечить, их выписали из больниц.