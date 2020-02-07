Самара, , 08:51 — REGNUM Заместителя главы администрации района Самарской области подозревают в получении взятки. Об этом 7 февраля сообщает пресс-служба областного следственного управления Следственного комитета РФ.

По версии следствия, в 2017 и 2018 годах подозреваемый получил от представителя строительной организации 600 тысяч в качестве взятки. За эти деньги, он должен был содействовать в получении разрешений на ввод в эксплуатацию жилых домов в Кинельском районе Самарской области. Кроме этого, он должен был оказать содействие в приобретении администрацией этого района у данной организации квартир для формирования специализированного жилищного фонда в рамках муниципальной программы, считают следователи.

По данному факту возбуждено уголовное дело. В настоящий момент фигурант уголовного дела задержан. Расследование уголовного дела продолжается.

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