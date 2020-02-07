Южно-Сахалинск, , 08:44 — REGNUM В селе Амурском Невельского района Сахалина специалисты минприроды Сахалинской области провели проверку по жалобам жителей на загрязнение воздуха угольной пылью. Жалобы жителей подтвердились, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в правительстве региона.

Читайте также: В Приморье угольная пыль дошла до Партизанска

В комиссию, проверявшую работу местной угольной компании «Горняк-2», вошли и сотрудники региональной природоохранной прокуратуры. В ходе проверки был произведен забор проб воздуха. Они показали превышение угольной пыли. Компания не учла направление ветра при складировании угля. К тому же компания не проводила мероприятия по пылеподавлению. Угольщиков обязали соблюдать экологические требования и устранить нарушения.

Как сообщало ИА REGNUM, летом 2019 года стивидорные компании, работающие в Находке, не успевали перегружать уголь и вынуждены были складировать его в соседнем Партизанске. Жители города жаловались на угольную пыль.