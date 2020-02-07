Южно-Сахалинск, , 08:28 — REGNUM После проверки деклараций о доходах четыре народных избранника на Сахалине лишились мандатов, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в правительстве региона.

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Проверку деклараций о доходах чиновников и депутатов проводило управление по профилактике коррупционных и иных правонарушений правительства области. В 2019 году по итогам проверок, проведенных ведомством, было объявлено 15 замечаний, 2 выговора и 1 предупреждение.

В 2020 году по итогам проверки четверо депутатов лишились мандатов.

Как сообщало ИА REGNUM, за получение взятки в Приамурье задержан крупный чиновник. Начальник «Управления мелиорации земель и сельскохозяйственного водоснабжения» области получил взятку в размере 1,3 млн рублей.