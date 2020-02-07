Квекве, , 08:29 — REGNUM Два золотодобытчика погибли, а около 20 других оказались в ловушке под землей после обрушения шахты в Зимбабве. Об этом передает местная государственная газета Herald.

По информации журналистов издания, шахтеры незаконно работали на золотом руднике «Глобус и Феникс» в городе Квекве, примерно в 200 км к западу от столицы страны, Хараре.

Шахта была закрыта в 2007 году по рекомендации Управления по охране окружающей среды Зимбабве (EMA).

«Мы работали под землей примерно в 10 часов вечера, когда неожиданно услышали шум с другой стороны шахты. Когда мы пошли посмотреть, мы поняли, что это был валун, который упал на наших коллег», — сказал один из шахтеров в интервью журналистам.

«Хотя нам удалось достать одного человека живым, двое наших коллег уже умерли. Мы пытались вытащить их, но безрезультатно, так как валун был очень большим, мы не могли его сдвинуть. Еще около 20 шахтеров все еще находятся в ловушке под землей», — добавил он.

Как сообщает издание, спасенный шахтер был доставлен в больницу общего профиля города Квекве в критическом состоянии.