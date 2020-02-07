Новосибирск, , 08:22 — REGNUM В Новосибирской области возбудили уголовное дело в связи с гибелью пожилого мужчины из-за упавшего на него с крыши снега. Об этом 7 февраля сообщает пресс-служба следственного управления СК РФ по Новосибирской области.

Трагедия произошла днём 6 февраля в посёлке Октябрьский Мошковского района Новосибирской области на ул. Строительная. Предварительно было установлено, что 84-летний мужчина чистил снег у подъезда дома, когда на него с крыши дома сошла снежная масса. От полученных повреждений пожилой мужчина умер на месте.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 109 УК РФ «Причинение смерти по неосторожности». Следователи устанавливают все обстоятельства произошедшего. Назначены необходимые экспертизы.