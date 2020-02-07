Уфа, , 08:25 — REGNUM Мужчину в Башкирии обвиняют в поджоге исправительной колонии. Об этом 6 февраля сообщает пресс-служба республиканской прокуратуры.

По версии следствия, 25-летний житель республики отбывал наказание в ФКУ ИК-13 УФСИН РФ по Башкирии. Здесь же он работал в пожарной охране, поэтому мог передвигаться по территории колонии.

В марте 2018 года обвиняемый попросил начальника колонии предоставить ему свидание с гражданской супругой. Начальник колонии ответил отказом, поэтому, фигурант уголовного дела решил поджечь здание хозяйственного блока, считают следователи.

Пожар повредил здание колонии, размер ущерба составил более 3,8 млн рублей.

По данному факту было возбуждено уголовное дело. Обвиняемый свою вину признал.

Материалы уголовного дела направлены в суд для рассмотрения по существу.

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