Аддис-Абеба, , 08:22 — REGNUM Полиция Эфиопии застрелила двух человек в столице страны, Аддис-Абебе, во время столкновений из-за сноса церкви. Несколько других человек получили ранения. Об этом передает ВВС Amharic.

По информации журналистов телерадиокомпании, православные христиане забросали полицию камнями после того, как власти попытались снести церковь, которая, по их словам, строилась незаконно.

Как сообщают активисты, на сопротивление полиция ответила слезоточивым газом и боевыми патронами.

В последние месяцы в Эфиопии наблюдается рост религиозного насилия, отмечают репортеры.