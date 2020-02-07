Чита, , 08:15 — REGNUM За последнее время обстановка по заболеваемости гриппом и ОРВИ в Забайкалье значительно улучшилась. Как сообщает пресс-служба забайкальсокго губернатора со ссылкой на руководителя управления Роспотребнадзора по Забайкальскому краю Светлану Лапау, речь идёт о 58-процентном снижении численности заболевших.

По её словам, это даёт основание для отмены карантина и возобновления учебного процесса школе.

«Мы имеем снижение заболеваемости гриппом и ОРВИ практически по всем группам, кроме взрослых, на 58 процентов. Своевременно введенное разобщение школьников дает хорошие эффекты», — пояснила Светлана Лапа. Она также отметила, что уроки в учебных заведениях могут возобновить после 11−12 февраля.

Как уже сообщало ИА REGNUM, в середине января 2010 года темп прироста заболеваемости ОРВИ в Забайкалье отмечается по всем возрастным группам, за исключением детей до двух лет. В 3,8% случаев были обнаружены вирусы гриппа, в 96,2% вирусы ОРВИ (РС-вирус — 39,2%, парагрипп — 23,5%, аденовирус — 7,8%, риновирус — 11,8%, коронавирус — 13,8%, бокавирус — 3,9%.

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