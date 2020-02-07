Алдан, Якутия, , 08:06 — REGNUM Житель Иркутска отправил на своё имя посылку с наркотиками в почтовое отделение города Алдана в Якутии, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе прокуратуры республики.

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Работник одного из золотодобывающих предприятий Алданского района Якутии обвиняется в незаконном приобретении, перевозке и хранении без цели сбыта наркотических средств в крупном размере.

В августе 2019 года 26-летний мужчина, находясь в отпуске в Иркутске, приобрёл наркотические средства растительного происхождения в целях личного употребления, которые отправил почтой в Алдан.

При возвращении к месту работы, обвиняемый получил посылку и намеривался пронести её на предприятие, но был досмотрен и задержан сотрудниками полиции.

Уголовное дело направлено прокурором в суд для рассмотрения по существу.

Как сообщало ИА REGNUM, в Красноярске сотрудники ГИБДД задержали водителя автобуса с признаками наркотического опьянения.