Петропавловск-Камчатский, , 07:54 — REGNUM Водитель легкового автомобиля сбил мужчину на пешеходном переходе в Петропавловске-Камчатском, сообщает пресс-служба городского управления ГИБДД РФ.

Сообщается, что на перекрестке «Центробанк» легковой автомобиль сбил 26-летнего пешехода на «зебре». В результате ДТП молодой человек получил травмы и был госпитализирован. Сам виновник аварии скрылся с места происшествия. В настоящее время сотрудники полиции выясняют обстоятельства произошедшего, а также ведут розыск виновника ДТП.

Как сообщало ИА REGNUM, 6 февраля в Новосибирске водитель автомобиля въехал в толпу пешеходов, переходивших улицу. В результате ДТП пострадали две женщины, одной из них оказали медицинскую помощь на месте происшествия.

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