Владивосток, , 08:03 — REGNUM На пограничных пунктах пропуска в Приморье на наличие коронавируса досмотрен 651 человек, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе краевого правительства.

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Как рассказал министр по делам ГО и ЧС Приморья Олег Мельников, начиная с января 2020 года в край прибыло 135,5 тыс. человек, в том числе из Китая прибыло 78,9 тыс. человек. В целях противодействия распространению коронавируса, в нескольких районах и городах Приморья введён режим чрезвычайного положения. 91 человек пребывает в изоляционных пунктах.

«Выявлен 31 человек с подозрением на инфекционные заболевания, из них 16 прибывших их Китая. Обследовано 46 человек на коронавирус, больных с этой инфекцией не выявлено», — уточнил министр.

Как сообщало ИА REGNUM, число лиц, инфицированных коронавирусом, ежедневно растёт в приграничном с Россией Хэйлунцзяне.