Якутск, , 07:48 — REGNUM В Якутии 20 лет лишения свободы получил 59-летний житель столицы республики — его признали виновным в 11 эпизодах изнасилований и насильственных действий сексуального характера в отношении несовершеннолетней дочери своей гражданской супруги, сообщила корреспонденту ИА REGNUM старший помощник руководителя СУ СК России по Якутии по взаимодействию со СМИ Надежда Дворецкая.

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В ходе следствия было установлено, что с мая 2012 года по сентябрь 2016 года насильник приставал к девочке множество раз. На момент первого преступного деяния ребёнку было 11 лет. Она пыталась найти защиту у матери, но та не верила дочери.

В конце концов школьница всё рассказала учительнице, которая и написала заявление в полицию. Насильника задержали.

«Согласно заключению судебной психолого-психиатрической комиссии экспертов у мужчины выявлено наличие признаков гетеросексуальной педофилии. При этом вину он отрицал, однако следствием собрано достаточное количество доказательств его виновности, которые легли в основу обвинительного приговора», — пояснили в ведомстве.

Подсудимый признан виновным и приговорен к наказанию в виде 20 лет лишения свободы.

Как сообщало ИА REGNUM, педофила в Башкирии приговорили к 13 годам колонии за иные действия сексуального характера в отношении 10-летней девочки.