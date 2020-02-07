Москва, , 07:44 — REGNUM Следователи предъявили новое обвинение старшему прапорщику полиции Алексею Смирнову, открывшему стрельбу на станции метро «Рязанский проспект» в Москве в сентябре 2019 года, сообщил 7 февраля источник, знакомый с ходом расследования.

По его информации, речь идёт о взятке в размере 20 тыс. рублей, которую Смирнов якобы получил от гражданки Филиппин за отказ от составления протокола об административном правонарушении.

«Смирнову предъявлено обвинение по части 3 статьи 290 УК России (Получение взятки должностным лицом за незаконное бездействие)», — цитирует ТАСС собеседника.

По версии следствия, стрельба в метро произошла в момент, когда полицейского пытались задержать сотрудники отдела собственной безопасности. Они предполагали, что Смирнов может быть причастен к взятке в размере 2 тыс. рублей.

Полицейский осуществил выстрелы из табельного оружия. В результате один из сотрудников ОСБ погиб, второй доставлен в больницу в тяжёлом состоянии, и там скончался. Ранее следователи возбудили уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьёй 317 УК РФ «Посягательство на жизнь сотрудника правоохранительных органов».

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