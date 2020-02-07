Хабаровск, , 07:43 — REGNUM Жители посёлка Высокогорный в Ванинском районе Хабаровского края оказались заблокированы льдом в своих домах — местная река Мули затопила дворы и дома, на улице мороз, выйти из домов, пройти по дворам и улицам невозможно.

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Люди дозвонились в редакцию регионального ИА «ДВ-Новости» и сообщили, что на все их просьбы о помощи чиновники всех мастей отвечают, что техники, необходимой для спасения посёлка из ледяного плена, в наличии нет. Когда же поселенческим чиновникам позвонили журналисты, в администрации посёлка сказали, что помощь уже идёт. Но жители Высокогорного говорят, что это — стандартный ответ чиновников на все звонки в течение последних двух дней.

Как сообщало ИА REGNUM, в июне 2019 года посёлок Высокогорный оказался отрезан от мира разбушевавшейся рекой. Дороги были размыты, привезти в отдалённое поселение продукты питания и лекарства было невозможно в течение нескольких дней.