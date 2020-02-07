Грозный, , 07:46 — REGNUM В Грозном совершено нападение на обозревателя «Новой газеты» Елену Милашину и адвоката Марину Дубровину. Произошло это около 23:20 6 февраля у входа в одну из гостиниц города, сообщает издание.

Нападение совершили неизвестные в холле и у входа в гостиницу. По данным газеты, среди нападавших были и женщины, и в основном удары руками и ногами наносили именно они. Свои действия нападавшие снимали на камеру. Пострадавшие уже подали заявление в правоохранительные органы.

Милашина и Дубровина прибыли в Чечню на суд по делу Ислама Нуханова — местного жителя, который в октябре 2019 года выложил в интернет видео с рассказом об элитном поселке в центре Грозного. На мужчину позже завели уголовное дело о незаконном хранении оружия и применении насилия в отношении представителя власти.