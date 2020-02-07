Казань, , 07:30 — REGNUM В ближайшее время Приволжский районный суд Казани начнёт рассматривать уголовное дело в сфере мошенничества с продажей автомобилей. Ущерб по делу, в котором фигурируют 69 потерпевших, превышает 138 млн рублей. Обвинительное заключение подготовлено и направлено в суд, передаёт ИА REGNUM.

Обвиняемым по делу проходит 30-летний казанец. Ему вменяется мошенничество в крупном и особо крупном размере.

Следствие считает, что в 2014—2019 годах он взял у своего знакомого якобы под бизнес по продаже стройматериалов 1 млн рублей, но деньги не вернул. После этого, устроившись продавцом в магазин по продаже автомобилей, он принимал от граждан транспортные средства для реализации по программе «трейд-ин». Все вырученные деньги продавец, по мнению следствия, присваивал. Вину фигурант признал лишь частично. До решения суда он пробудет под стражей, а ущерб 69 пострадавших взыскивают через гражданские иски.

Напомним, в начале февраля 2020 года стало известно о появлении таксистов-мошенников в аэропорту «Шереметьево». Под предлогом бесплатного трансфера между терминалами, якобы от авиакомпании, они берут пассажиров и в процессе перевозки начинают требовать крупные суммы — около 3 тыс. рублей. Чтобы пассажир не покинул салон, двери блокируются.