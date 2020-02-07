Анадырь, , 07:36 — REGNUM Магаданская транспортная прокуратура установила факт нарушения перевозки воздушным транспортом школьников Анадырского района Чукотки в оленеводческие бригады к их родителям, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе Дальневосточной транспортной прокуратуры.

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Авиаперевозку учеников осуществляло ЗАО «Северавиа» по муниципальному контракту с администрацией Анадырского района.

В ходе проверки выяснилось, что у «Северавиа» не было лицензии на перевозку пассажиров воздушным транспортом и сертификата эксплуатанта на право осуществления коммерческих воздушных перевозок.

«Прокурор внёс директору авиакомпании представление об устранении нарушений. Незаконная деятельность авиаперевозчика прекращена, дети возвращены в образовательные учреждения другой авиакомпанией с соблюдением требований безопасности», — пояснили в транспортной прокуратуре.

Также авиакомпания по решению суда оштрафована на 400 тыс. рублей. В отношении руководителя за незаконную предпринимательскую деятельность и получение дохода в крупном размере. Возбуждено уголовное дело.

Как сообщало ИА REGNUM, вертолёт разбился в японской префектуре Фукусима. Пострадали семь человек, в том числе медики, которые были на борту.