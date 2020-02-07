Хайнань, Китай, , 07:32 — REGNUM Русскоязычные иностранцы, находящиеся сейчас в провинции Хайнань, КНР, закрытой на карантин в связи с эпидемией коронавируса, получили бесплатные медицинские маски от властей провинции.

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Как сообщил официальный русскоязычный туристический портал провинции Хайнань Хайнань Лайф, Канцелярия по иностранным делам столицы Хайнаня города Хайкоу предоставила 300 медицинских масок для бесплатной раздачи русскоязычным иностранным гражданам, находящимся на острове. Раздачу масок провела редакция Хайнань Лайф. Количество, конечно, небольшое, но в условиях острейшего дефицита масок дорогого стоит.

Это уже второй случай, когда иностранным гражданам на Хайнане бесплатно раздают медицинские маски. В первом случае их прислали волонтёрские организации Китая.

Как сообщало ИА REGNUM, в провинции Хайнань почти закончились медицинские маски. Их не хватает как находящимся на острове людям, так и обычным, не задействованным в противоэпидемических мероприятиях больницам.