Благовещенск, , 07:29 — REGNUM Версия о травле студента Амурского колледжа, который 14 ноября 2019 года устроил стрельбу в учебном заведении, следствием не подтверждается.

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Об этом журналистам рассказали на итоговой пресс-конференции Следственного управления Приамурья, пишет АмурИнфо. Версия, что стрелявшего в колледже систематически унижали сверстники, по словам представителей СУ СК, не подтвердилась. Также сотрудники ведомства отметили, что расследование данного дела находится в федеральной информационной повестке и они не уполномочены давать комментарии.

«Следствию достоверно известны причины совершенного преступления и совершенного самоубийства, достоверно установлены мотивы поведения. Но говорить о них мы не можем, поскольку идёт следствие, и о его результатах расскажет центральный аппарат СК РФ», — пояснил руководитель СУ СК по Приамурью Станислав Белянский.

Как сообщало ИА REGNUM, студент Амурского колледжа пришёл в учебное заведение с личным оружием и открыл огонь по учащимся, в результате чего был убит один человек и трое получили ранения. Сам стрелявший покончил жизнь самоубийством.