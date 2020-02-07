Новосибирск, 7 февраля 2020, 07:17 — REGNUM Новосибирские следователи возбудили уголовное дело после смерти пенсионера. На мужчину с крыши дома рухнул снег, сообщили ИА REGNUM в региональном управлении СКР.
Дело возбуждено по ч. 1 ст. 109 УК РФ — «Причинение смерти по неосторожности».
Как уточнили в ведомости, днём 6 февраля 2020 года 84 — летний мужчина чистил снег у подъезда дома по ул. Строительная в пос. Октябрьский Мошковского района. В этот момент на него с крыши дома сошла снежная масса. От полученных повреждений пенсионер скончался на месте происшествия.