Хайнань, Китай, , 07:18 — REGNUM На фоне истерии по коронавирусу во всём мире активизировались маги, колдуны и знахари, наперебой предлагающие обереги от коронавируса.

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Официальный туристический русскоязычный портал провинции Хайнань Хайнань Лайф собрал все «актуальные предложения» от «целителей».

Самый дорогой оберег продают за 13 млрд 462 млн 578 тыс. 946 рублей. Почему такая цена — неизвестно. Жительница Карелии, предлагающая оберег, обещает, что он спасёт от вируса не только лично обладателя, но и страну, в которой он находится, — вирус просто не сможет пересечь границу государства, в которой будет находиться счастливый обладатель кулончика.

Есть и более бюджетные предложения. Например, предлагают оберег всего за 5000 рублей — но тут уж сугубо для личного пользования. Однако продавец (опять же из Карелии) предупреждает, что для увеличения радиуса действия оберега нужно будет доплатить ещё 5000 рублей. Есть предложения приобрести «гарантированную защиту от вируса» за 4999 рублей.

Однако издание предупреждает: даже купив оберег и вдруг почувствовав недомогание, бегите в больницу — рассчитывать лучше на официальную медицину.

Как сообщало ИА REGNUM, курортная провинция Хайнань в КНР закрыта на карантин. Там скончался второй по счёту с начала эпидемии коронавируса человек. Всего на острове насчитывается 108 инфицированных, восемь из них выздоровели и выписаны из больниц.