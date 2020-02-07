Афины , , 07:08 — REGNUM Землетрясение магнитудой 5,5 произошло 7 февраля возле греческого острова Крит. Об этом сообщает Европейско-средиземноморский сейсмологический центр.

Эпицентр землетрясения находился в 132 км на восток от города Ираклион с населением 138 тысяч человек. Толчки были зафиксированы на глубине 2 км.

О пострадавших и разрушениях не сообщалась.

Как сообщало ИА REGNUM, в средиземноморском регионе регулярно происходят землетрясения разной силы. Наиболее разрушительным из произошедших совсем недавно, уже в январе 2020 года, оказалось землетрясение в Турции.

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