Вашингтон, , 06:59 — REGNUM Два человека погибли на юге Соединенных Штатов из-за сильных бурь и торнадо, передает телеканал ABC.

Сообщается, что из-за сильного ветра в штате Алабама погиб один человек, еще один получил различные травмы. Также в штате было разрушено несколько домов. Второй человек погиб в штате Теннесси. Он скончался в результате травм, полученных при падении дерева на пассажирский автобус.

Как сообщало ИА REGNUM, в январе в результате бурь и торнадо на юге США погибли 11 человек за два дня. Все погибшие были жители американских штатов Техас, Алабама, Луизиана, Оклахома и Айова.

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