Хайнань, Китай, , 06:51 — REGNUM В городе Санья провинции Хайнань скончался второй по счету пациент, у которого был диагностирован коронавирус.

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По данным официального русскоязычного туристического портала провинции Хайнань Хайнань Лайф, пациент скончался в городе Санья. Всего с начала эпидемии в курортной островной провинции зафиксировано 108 случаев заражения коронавирусом, преимущественно это приезжие из города Ухань. За последние сутки число инфицированных увеличилось на 28 человек.

8 пациентов выписаны из больниц. У них диагностировано полное выздоровление.

Как сообщало ИА REGNUM, 42 специализированных госпиталя в провинции Хайнань готовы принимать всех граждан с признаками заболевания. На Хайнане введён карантин, с острова эвакуированы все организованные российские туристы.