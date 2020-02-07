Артём, Приморский край, , 06:46 — REGNUM В приморском городе Артёме разгорается скандал вокруг ситуации, возникшей в одной из школ, где директор учебного заведения предложил родителям учеников оплачивать пользование шкафчиками для одежды, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

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Жительница Артёма в социальной сети Instagram задалась вопросом, почему директор одной из школ города, где учится её ребёнок, предлагает родителям воспользоваться услугами ящиков для хранения одежды, за 300 рублей в месяц.

Женщина попросила местные власти изучить сложившуюся ситуацию и оценить её с точки зрения законности.

Как сообщало ИА REGNUM, в Великобритании учащегося школы убило упавшим на него шкафчиком для одежды и вещей.