Рамалла , , 06:35 — REGNUM Двое палестинцев погибли в результате столкновений с израильскими военными на Западном берегу Иордана, сообщает Reuters.

Также в ходе столкновений ранение получили 16 военнослужащих армии Израиля. Агентство отмечает, что насилие в регионе было вызвано заключением так называемой «сделки века», которая ущемляет права палестинцев.

Как сообщало ИА REGNUM, 6 февраля командование армии Израиля приняло решение направить дополнительные боевые подразделения на Западный берег реки Иордан. В настоящее время Западный берег Иордана считает территорией Палестины, однако Израиль этого не признает.

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