Петропавловск-Камчатский, , 06:40 — REGNUM На Камчатке власти не ожидают повышения цен на фрукты и овощи в связи с ограничением поставок из Китая на фоне эпидемии коронавируса. Тем не менее, «горячую линию» для мониторинга цен откроют, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в правительстве края.

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По данным регионального правительства, доля китайских овощей и фруктов на рынке Камчатки составляет 15%-30%. Яблоки, груши, мандарины поставляются из Новой Зеландии, Крыма, Молдавии и других стран.

В правительстве Камчатки сообщили, что уже несколько лет в регионе действует постановление, позволяющее вводить ограничения торговых надбавок. Если торговцы начнут необоснованно завышать цены, власть этим постановлением обещает воспользоваться.

Как сообщало ИА REGNUM, власти Якутии ввели ограничения на торговые надбавки на овощи и фрукты. За необоснованное повышение цен грозит штраф в 50 тыс. рублей.