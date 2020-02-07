Магадан, Магаданская область, , 06:37 — REGNUM На заседании правительства Колымы губернатор Сергей Носов акцентировал, что увеличения цен в аптеках на препараты и маски, в связи с угрозой коронавируса, не должно быть.

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В аптеках Магадана одноразовую медицинскую маску продают за 4−8 рублей, по 2−3 рубля стоят маски в сети «государственных» аптек предприятия «Магаданфармация», пишет «Магаданская правда».

По информации минздрава Колымы, на 7 февраля общий запас одноразовых медицинских масок на складах во всех аптечных учреждениях области составляет порядка 190 тыс. единиц, запас достаточный, чтобы не случился ажиотаж.

Как сообщало ИА REGNUM, президент РФ Владимир Путин призвал отзывать лицензии у аптек, которые завышают цены.