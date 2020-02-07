Южно-Сахалинск, , 06:24 — REGNUM Жителя сахалинского Корсакова, который несколько дней назад прибыл из Китая, поместили в карантин.

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Об этом в своём телеграм-канале сообщил губернатор Сахалина Валерий Лимаренко.

Валерий Лимаренко «Зараженных коронавирусом на Сахалине и Курилах нет. Житель Корсакова, прибывший из Китая и помещенный под карантин, оказался здоров».

Как сообщало ИА REGNUM, Сахалинская область не ждёт дефицита овощей и повышения цен в связи с закрытием границ с Китаем. Тепличные хозяйства региона полностью обеспечивают потребности населения в огурцах, помидорах, перцах и других овощах. Заложенных в хранилища картофеля, капусты и других овощей хватит надолго.