Якутск, , 06:18 — REGNUM При участии Генпрокуратуры РФ на бывшего народного депутата Якутии Андрея Акимова, которого подозревают в мошенничестве на десятки миллионов рублей, возбуждено уголовное дело.

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«Андрей Акимов взял кредит в банке под залог имущества предприятия для закупки топлива для двух крупных топливных компаний. В итоге закупку он не осуществил, деньги не вернул, кредит не погасил. Мы несколько раз обращались в правоохранительные органы, но в Якутии нам отказывали в возбуждении уголовного дела якобы в связи с отсутствием состава преступления. Только обращение в Генеральную прокуратуру возымело действие — уголовное дело наконец-то возбуждено», — цитирует представителя потерпевшей стороны — руководителя ООО «РИФ» Антона Третьякова News.ykt.ru.

Акимова обвиняют в присвоении 75 млн рублей.

Как сообщало ИА REGNUM, в Оренбурге задержан руководитель управления по организации дорожного движения мэрии Сергей Прошин. Возбуждено уголовное дело по факту хищения бюджетных денежных средств в особо крупном размере.