Владивосток, , 06:05 — REGNUM Во Владивостоке завершено расследование преступления, которое совершила сотрудница кредитного учреждения, похитившая у клиентов банка крупную сумму денег, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе УМВД Приморья.

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По версии следствия, 33-летняя жительница Владивостока, занимая должность руководителя группы клиентского обслуживания операционного офиса одного из банков, используя возможности своего положения, стала переводить средства клиентов на подконтрольные ей счета, в результате чего за два месяца ей удалось завладеть 16 млн рублей. В отношении этой сотрудницы банка возбуждено уголовное дело по ст. 159 УК РФ. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком на 10 лет.

Как сообщало ИА REGNUM, в Хабаровске с вклада 90-летней пенсионерки похищено 158 тысяч рублей, банк отрицает свою причастность.