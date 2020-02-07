Шкотовский район, , 05:48 — REGNUM Надзорные органы закончили проведение проверки соблюдения норм экологического права стивидорной компанией ООО «Порт Вера», осуществляющей перевалку угля открытым способом в Шкотовском районе Приморья.

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Сумма штрафов уже превысила полмиллиона рублей, пишет VL.ru. Поводом для проведения проверки соблюдения законности послужили обращения приморцев об угольной пыли вблизи порта.

«Вынесенное постановление о назначении штрафа на общую сумму 500 тыс. рублей решением краевого суда оставлено в силе. При повторном нарушении предусмотрен штраф до 1 млн рублей или приостановление деятельности на срок до 90 суток», — отметили в Росприроднадзоре.

Компанию обязали привести свои производственные мощности в соответствие с экологическим законодательством.

Как сообщало ИА REGNUM, по мнению экологов, Росморпорт готовит для Приморья настоящую экологическую катастрофу.