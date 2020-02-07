Якутск, , 05:26 — REGNUM В Якутии продолжаются противоэпидемические мероприятия связанные с коронавирусом — проводится опрос и дистанционная термометрия с использованием тепловизионного оборудования членов экипажей и пассажиров, прибывших в республику, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе регионального Роспотребнадзора.

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С 1 января по 6 февраля 2020 года специалистами санитарно-карантинного пункта Якутии досмотрено 16 прибывших международных рейсов, 1 543 пассажира и члена экипажей. Выявлено 5 больных с высокой температурой и респираторными симптомами (окончательные диагнозы: грипп В, ОРВИ, острый бронхит).

Также досмотрено 44 рейса из Новосибирска, Иркутска, Хабаровска, Владивостока и Благовещенска с общим количеством пассажиров и членов экипажа 4 216 человек. Выявлена одна больная с высокой температурой (окончательный диагноз: ОРВИ).

За период мониторинга выявлено 12 заболевших с признаками ОРВИ. При проведении скрининговых исследований получены результаты: у всех заболевших — респираторные инфекции.

«На данный момент у обследованных коронавирус нового типа не выявлен, пробы остальных заболевших в работе», — пояснили в Роспотребнадзоре Якутии.

Как сообщало ИА REGNUM, вспышка коронавируса в Китае по мнению экспертов вполне может оказаться рукотворной.