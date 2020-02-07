Хайнань, Китай, , 05:16 — REGNUM В закрытом на карантин курортном китайском городе Санья, провинция Хайнань, жители не только поддерживают друг друга, но и оберегают от коронавируса своих питомцев. Даже собакам измеряют температуру тепловизором, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Полицейский обследует тепловизором лабрадора ретривера Михаил Демиденко

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Трогательное фото прислал в редакцию ИА REGNUM предприниматель из России Михаил Демиденко, находящийся сейчас в Санья. На фото полицейский обследует с помощью тепловизора собаку — лабрадора ретривера. Пёс стоит смирно и спокойно ожидает окончания проверки.

Как сообщало ИА REGNUM, в курортной жемчужине Китая, городе Санья, который в это время обычно переполнен туристами, непривычно пусто — город, как и вся островная провинция Хайнань, закрыт на карантин.