Абуджа, , 05:09 — REGNUM Четыре человека погибли во время ограбления банка на юго-западе Нигерии, сообщает агентство «Синьхуа» со ссылкой на заявление местной полиции.

Сообщается, что среди погибших были и двое сотрудников полиции, которые охраняли банк. Личности других двух погибших в настоящее время выясняются. Подробностей самого происшествия не сообщается.

Как сообщало ИА REGNUM, 11 января неизвестные взорвали банкомат в Харькове с целью ограбления. Отмечалось, что взрыв был произведен с помощью самодельного взрывного устройства.

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