Хабаровск, , 05:02 — REGNUM 24 гражданина Китая, прилетевшие из Сеула в Хабаровск, закрыли на карантин на 14 дней. Признаков болезни ни у кого из них нет.

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«Сейчас ведётся работа по противодействию заноса вируса на территорию края. Основные мероприятия выполняются Роспотребнадзором. 24 гражданина Китая, несколько дней назад прибывшие из Сеула, помещены в карантинную зону. За ними установлено ежедневное медицинское наблюдение. На данный момент признаков болезни у них нет. Но врачи взяли у них необходимые анализы. В случае какой-либо истории они будут максимально быстро госпитализированы в инфекционное отделение, где им окажут помощь», — сообщила главный врач хабаровского Центра борьбы со СПИДом и инфекционными заболеваниями Анна Кузнецова ИА ДВ-Новости.

Как сообщало ИА REGNUM, под Хабаровском создан карантинный пункт для граждан, прибывающих из Китая и других стран АТР. Там их обследуют на предмет выявления коронавируса.