Благовещенск, , 04:45 — REGNUM В самое ближайшее время в аптеки городов и посёлков Приамурья будут доставлены 5 миллионов медицинских масок, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе областного правительства.

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Соответствующая заявка ранее была отправлена в министерство здравоохранения России и вскоре будет удовлетворена — ожидается, что ближайшая поставка состоится в пятницу, 7 февраля.

«В последних числах января в аптечную сеть поступило порядка миллиона масок. Практически все они были раскуплены за неделю. В ближайшие дни ожидается поступление масок в аптечную сеть. Мы высказали свои опасения Минздраву России о том, что у нас стремительно в рознице убывает запас масок», — рассказала зампред правительства Приамурья Юлия Рябинина.

В Минздраве России, в свою очередь, отметили, что субъекты Дальневосточного федерального округа должны обеспечиваться масками в приоритетном порядке.

Как сообщало ИА REGNUM, более 3 100 человек заразились в Китае коронавирусом за последние сутки.