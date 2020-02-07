Якутск, , 04:31 — REGNUM В Якутии водитель сжёг большегруз скрывая следы преступления, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе МВД республики.

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Сотрудники уголовного розыска Якутии раскрыли происшествие со сгоревшим в конце января 2020 года на трассе «Лена» иностранным большегрузом.

Установлен владелец и водитель автомобиля, который перевозил крупную партию яиц для реализации в Якутии. Сумма ущерба оценивается в 10 млн рублей.

По данным следствия, две недели назад водитель большегруза продал партию яиц ещё до въезда в республику, вырученными деньгами распорядился по своему усмотрению. Чтобы скрыть следы преступления, 34-летний водитель поджёг автомашину. После этого он на попутной машине скрылся с места происшествия. У него был куплен заранее авиабилет до Нижнего Новгорода.

В кратчайшие сроки подозреваемый был обнаружен оперативниками и доставлен в Якутск.

Также был установлен факт его причастия ещё к одному преступлению. Несколько месяцев назад ему доверился житель посёлка Нижний Бестях. В переписке подозреваемый убедил потерпевшего в том, что поможет ему приобрести автомобиль за пределами Якутии. Потерпевший перечислил на счёт мошенника предоплату в 300 тыс. рублей. После этого «помощник» на связь перестал выходить. Подозреваемый арестован, ведётся следствие.

Как сообщало ИА REGNUM, восемь автомобилей сгорели на штрафной стоянке в сельском округе Карасу Сайрамского района Туркестанской области Казахстана. Их поджог один из владельцев сгоревших авто.