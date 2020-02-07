Благовещенск, , 04:29 — REGNUM В Благовещенске правоохранители задержали мужчину при попытке дать взятку сотруднику ФСБ, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе СУ СК России по Приамурью.

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По версии правоохранителей, 40-летний руководитель строительной организации вознамерился передать сотруднику ФСБ 1 миллион рублей за прекращение документирования его противоправной деятельности на своей должности. Сотрудник сообщил своему руководству о склонении к совершению коррупционного преступления, после чего было спланировано и проведено мероприятие по задержанию взяткодателя.

По факту дачи взятки должностному лицу в крупном размере возбуждено уголовное дело. В настоящее время следствием устанавливаются все обстоятельства случившегося.

Как сообщало ИА REGNUM, по результатам работы правоохранителей в 2019 году, выявлено увеличение числа преступлений коррупционной направленности.